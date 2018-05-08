В комитете ГД по экологии призвали учесть интересы потребителя при введении налога на одноразовую посуду 

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») призвал учесть интересы потребителя при введении налога на одноразовую посуду и мангалы. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Проблема действительно есть. И объемы пластика, которые оказываются в природе, колоссальны. Он не разлагается столетиями. Но при этом эту проблему надо решать, но желательно решать так, чтобы, с одной стороны, не допустить такого запредельного загрязнения природы, которое мы наблюдаем сейчас. С другой стороны, чтобы это не ударило по потребителю. Потому что мы же понимаем, что важно, чтобы это не нанесло ущерб конечному потребителю продукта», — заявил В. Бурматов.
Он также добавил, что на отдельные виды продукции для производителей действует экологический сбор.
«В ряде случаев экологический сбор устанавливается действительно на некоторые виды продукции или части продукции, или упаковку продукции, как мера по компенсации экологического ущерба природе в том случае, если эта продукция не перерабатывается ее производителем. То есть либо производитель должен обеспечить обратно прием этой продукции и ее переработку, либо уплачивает экологический сбор, — пояснил В. Бурматов.
При этом он отметил, что важным является вопрос распределения собранных средств в последующем.
«Мы не понимаем сейчас, какой размер этого сбора предлагается установить (на одноразовую посуду и мангалы — прим. Агентства «Москва»). Мы не понимаем, как это отразится на наших гражданах. Очень многие параметры надо оценивать, и главный из этих параметров — расходование средств этого экологического сбора. Я приведу пример. Сейчас экологический сбор, который уже взимается на разные виды продукции, в том числе упаковку, ожидали собрать 6 млрд руб. А собрали всего 1 млрд руб. Поэтому уже видно, что в стоимость-то его включили, а сбор в шесть раз меньше, чем ожидали. Потом, как он распределяется? Как Минприроды распределило собранный за прошлый год экологический сбор? Мы были вынуждены здесь в Думе собирать Минприроды и все регионы и вмешиваться в ситуацию», — пояснил В. Бурматов.