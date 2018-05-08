В комитете ГД по экологии призвали учесть интересы потребителя при введении налога на одноразовую посуду

«Проблема действительно есть. И объемы пластика, которые оказываются в природе, колоссальны. Он не разлагается столетиями. Но при этом эту проблему надо решать, но желательно решать так, чтобы, с одной стороны, не допустить такого запредельного загрязнения природы, которое мы наблюдаем сейчас. С другой стороны, чтобы это не ударило по потребителю. Потому что мы же понимаем, что важно, чтобы это не нанесло ущерб конечному потребителю продукта», — заявил В. Бурматов.

Он также добавил, что на отдельные виды продукции для производителей действует экологический сбор.

«В ряде случаев экологический сбор устанавливается действительно на некоторые виды продукции или части продукции, или упаковку продукции, как мера по компенсации экологического ущерба природе в том случае, если эта продукция не перерабатывается ее производителем. То есть либо производитель должен обеспечить обратно прием этой продукции и ее переработку, либо уплачивает экологический сбор, — пояснил В. Бурматов.

При этом он отметил, что важным является вопрос распределения собранных средств в последующем.