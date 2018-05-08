На острове Врангеля создают инфраструктуру для специалистов, охраняющих белых медведей

ТАСС , 8 мая. Создание инфраструктуры для инспекторов продолжается в государственном природном заповеднике «Остров Врангеля». После возведения новых домов для инспекторов, которые охраняют чукотско-аляскинскую популяцию белого медведя, планируется установка более мощного ветрогенератора, сообщил ТАСС во вторник директор заповедника Александр Груздев

"В прошлом году мы впервые установили четыре деревянных дома на опорах вместо привычных, сделанных из сэндвич-панелей. Три из них жилые — для сотрудников заповедника, еще один приспособлен для хозяйственных нужд. В первую зиму дома показали себя хорошо, посмотрим, как они проявят себя еще в течение двух зим. В этом году работы по созданию инфраструктуры для инспекторов будут продолжены, в частности, появится новый ветрогенератор", — рассказал собеседник агентства.

Предыдущий «ветряк» оказался бесполезен при сильных ветровых нагрузок. Новое оборудование уже прошло испытание на северных побережьях и может вырабатывать порядка 1,5 кВт. Этой энергии хватит для подзарядки аккумуляторов и освещения жилых помещений. Также на домах установлены солнечные панели.

Ожидается, что в нынешнюю летнюю навигацию на остров доставят новый внедорожник отечественного производства ТРЭКОЛ и два квадроцикла. Техника необходима для мониторинга и охраны чукотско-аляскинской популяции белого медведя, которая является одной из крупных в мире. Предварительно в популяции ученые насчитывают 3,3 тыс. особей.