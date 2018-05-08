Ещё
Агрокомплекс «Чурилово» оштрафовали на четверть миллиона за выбросы и воду из озера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Агрокомплекс «Чурилово» оштрафовали на четверть миллиона за выбросы и воду из озера 

74.ru 2 часа назад
Агрокомплекс «Чурилово» оштрафовали на 260 тысяч рублей за нарушение закона об охране окружающей среды. Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Белозёрова, компания незаконно пользуется водой из Первого озера и загрязняет воздух.
— Специалисты природоохранной прокуратуры установили, что агрокомплекс берёт воду из озера Первое без решения о предоставлении водного объекта в пользование. Срок выданного ранее документа истёк ещё 31 декабря прошлого года, — уточнила Наталья Белозёрова. — Кроме того, предприятие осуществляет деятельность, связанную с выбросами вредных веществ в атмосферу, без специального разрешения.
В прокуратуре добавили, что заявку о постановке на учёт объектов негативного воздействия на окружающую среду предприятие подало в Министерство экологии с нарушением сроков.
В агрокомплексе «Чурилово» корреспонденту 74.ru сообщили, что уже работают над устранением нарушений.
— В настоящее время ООО «Агрокомплекс „Чурилово“» формирует документы для подачи заявки в Министерство имущественных и природных ресурсов на получение решения о предоставлении водного объекта для забора воды, — прокомментировали в компании. — Что касается разрешения на выбросы, то в апреле 2017 года агрокомплекс заключил договор на разработку проекта нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу, но он до сих пор находится в разработке.
74.ru: последние новости
Арест и штраф: челябинцев, задержанных на акции Навального, наказали за съёмку в отделе полиции В Башкирии школьник напал с ножом на одноклассников и поджег школу Турпобор: в России начинают собирать деньги с курортников
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП33
Астролог предсказал победу Путина и пожалел36
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1023
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика30
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»317
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
07:12
Астролог предсказал победу Путина и пожалел
Общество
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение