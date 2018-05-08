Агрокомплекс «Чурилово» оштрафовали на четверть миллиона за выбросы и воду из озера 

Агрокомплекс «Чурилово» оштрафовали на 260 тысяч рублей за нарушение закона об охране окружающей среды. Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Белозёрова, компания незаконно пользуется водой из Первого озера и загрязняет воздух.
— Специалисты природоохранной прокуратуры установили, что агрокомплекс берёт воду из озера Первое без решения о предоставлении водного объекта в пользование. Срок выданного ранее документа истёк ещё 31 декабря прошлого года, — уточнила Наталья Белозёрова. — Кроме того, предприятие осуществляет деятельность, связанную с выбросами вредных веществ в атмосферу, без специального разрешения.
В прокуратуре добавили, что заявку о постановке на учёт объектов негативного воздействия на окружающую среду предприятие подало в Министерство экологии с нарушением сроков.
В агрокомплексе «Чурилово» корреспонденту 74.ru сообщили, что уже работают над устранением нарушений.
— В настоящее время ООО «Агрокомплекс „Чурилово“» формирует документы для подачи заявки в Министерство имущественных и природных ресурсов на получение решения о предоставлении водного объекта для забора воды, — прокомментировали в компании. — Что касается разрешения на выбросы, то в апреле 2017 года агрокомплекс заключил договор на разработку проекта нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу, но он до сих пор находится в разработке.