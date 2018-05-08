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Водитель утопил самосвал в разлившейся реке в Иркутской области
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Водитель утопил самосвал в разлившейся реке в Иркутской области 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Неудачей обернулась попытка водителя самосвала пересечь вышедшую из берегов реку Нижняя Тунгуска — тяжелая машина попала в яму и пошла на дно. Видео спасения находившихся в салоне людей сняли на видео.
Инцидент произошел днем 5 мая близ Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения. Из-за весеннего половодья река, которую летом вахтовики переходят вброд, превратилась в бурлящий поток, несущий вниз по течению уцелевшие льдины. Судя по комментариям очевидцев, находившийся за рулем КамАЗа мужчина отъехал в сторону от привычного места переправы, но понял это слишком поздно.
Вернуться в исходную точку у него не получилось — машина попала в яму и начала тонуть. Водитель и его пассажирка успели выбраться из кабины, прежде чем она ушла на дно. На берег продрогших в ледяной воде людей вернули на лодке.
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