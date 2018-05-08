Китай направил инспекторов для проверки результатов контроля над загрязнением воды в городах

Пекин, 8 мая / Синьхуа / — В понедельник в Китае стартовала кампания по борьбе с загрязнением воды в городах, в рамках которой в регионы будут направлены группы инспекторов для проверки результатов работы в этом направлении.

Первые группы были направлены в Гуандун, Гуанси, Хайнань, Шанхай , Цзянсу, Аньхой, Хунань и Хэбэй для проверки работы в 20 местных городах. Фокус внимания проверяющих будет направлен на работу по упорядочиванию «черных зловонных водоемов», сточных вод и контролю над сбросом отходов, отметили в Министерстве экологии и окружающей среды.

Кампания направлена на форсирование строительства инфраструктуры и объектов по защите окружающей среды с тем, чтобы водная среда в городах получила фундаментальное улучшение, отметили в министерстве.

Китай установил цель очистить до 90 процентов «черных зловонных водоемов» в крупных городах к концу прошлого года. Подобный показатель для городов окружного уровня и выше был определен на уровне в среднем 60 процентов.

Всего в мае и июне инспекционные группы будут направлены в 36 крупных городов и некоторые города окружного уровня. Инспекции могут пройти еще раз во второй половине текущего года, чтобы проверить, были ли выявленные проблемы решены.

При оценке проделанной работы по контролю над загрязнением воды, помимо данных о состоянии воды, в качестве приоритетного фактора будет учитываться мнение местного населения.

В Китае был принят самый строгий в истории страны закон об охране окружающей среды и введена система «заведующих реками» для охраны водных ресурсов. С целью усиления защиты окружающей среды некоторые зоны также планируется очертить экологической «красной линией».