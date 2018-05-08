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В РФ создадут экотехнопарки для переработки отходов
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В РФ создадут экотехнопарки для переработки отходов 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
В России с 2019 года могут появяться экотехнопарки — мусорные кластеры, в которых будут сортировать и перерабатывать отходы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минпромторг.
Как уточняется, основная цель формирования сети экотехнопарков в рамках создания отрасли по обработке отходов — снижение количества полигонного захоронения и повышение уровня использования вторичного сырья в производственном процессе.
По данным издания, для стимулирования бизнеса входить в такие кластеры и создавать новые заводы, государство может предоставить субсидии на процентные ставки по кредитам, а также компенсирует часть прямых затрат на строительство.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству ликвидировать в стране все выявленные несанкционированные свалки в границах городов к 2024 году.
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