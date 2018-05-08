В РФ создадут экотехнопарки для переработки отходов

России с 2019 года могут появяться экотехнопарки — мусорные кластеры, в которых будут сортировать и перерабатывать отходы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минпромторг.

Как уточняется, основная цель формирования сети экотехнопарков в рамках создания отрасли по обработке отходов — снижение количества полигонного захоронения и повышение уровня использования вторичного сырья в производственном процессе.

По данным издания, для стимулирования бизнеса входить в такие кластеры и создавать новые заводы, государство может предоставить субсидии на процентные ставки по кредитам, а также компенсирует часть прямых затрат на строительство.