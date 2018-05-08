В Ирландии планируют внедрить залоговую систему сбора тары

По мнению экологов, внедрение залоговой системы сбора тары позволит существенно увеличить количество пластиковой упаковки, отправляемой на повторную переработку. В рамках реализации новой системы предполагается установка специальных автоматов, принимающих за деньги использованную тару. Это мотивирует покупателей не выбрасывать пластик, а сдавать на переработку. В конечном итоге, считают экологи, на свалки и в океан будет попадать гораздо меньше отходов.

Ранее сообщалось, что в Ирландии рассматривается несколько программ, направленных на сокращение пластиковых отходов. В частности, предлагается ввести запрет на использование одноразовой посуды из пластика, усилить наказание за нанесение вреда окружающей среде и пр.