В Приозерском районе дан старт Всероссийской акции «Чистый берег — 2018».

Тысячи жителей Ленинградской области и волонтеры экологических организаций вышли на берега рек и озёр для уборки прибрежной полосы. Работа по поддержанию в порядке береговых линий региональных водоемов продолжится в течение всего лета.

Основная цель акции — снижение атропогенной нагрузки на водные объекты и популяризация идеи бережного отношения к воде.

Как уже писала редакция ivbg.ru, старт Всероссийской акции на Ладоге в Приозерске дал специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов

В экологическом субботнике приняли участие министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Специальный представитель Президента РФ по вопросам экологии Сергей Иванов высоко оценил роль Ленинградской области в защите экологии, реализации природоохранных проектов. Он поблагодарил всех жителей региона, вышедших на уборку берега, и отметил, что с каждым годом растет ответственность жителей за сохранение природных богатств и экологии родного края.

Акция по уборке водоемов и их берегов «Вода России» в Ленинградской области будет проходить с 5 мая по 5 сентября. Призовой фонд — 600 тыс. рублей.

Участниками конкурса могут стать официально зарегистрированные общественные организации, работающие в сфере охраны и защиты окружающей среды на территории области.

Для этого необходимо до 5 сентября направить информацию о проведенных мероприятиях в адрес администрации района, на территории которого расположен водоем.

Конкурс проходит в три этапа: с 5 мая по 5 сентября — организация и проведения экологических акций, регистрация заявок; с 6 по 21 сентября — работа районных конкурсных комиссий, которые выберут одного наиболее активного участника в каждом из районов; с 1 по 10 октября — работа итоговой конкурсной комиссии для определения тройки победителей.

Объявление результатов и торжественная церемония награждения состоится 17 октября.

Работа волонтеров будет оцениваться более чем по 10 критериям, в числе которых — количество и объем убранных свалок, организация мероприятий по профилактике повторного засорения участка, количество участников и другие.

При этом условиями конкурса предусмотренного предоставление документов, подтверждающих размещение вывезенных отходов на лицензированном полигоне.