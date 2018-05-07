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Вологжане могут поделиться экологическими проектами с жителями ганзейских городов
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Вологжане могут поделиться экологическими проектами с жителями ганзейских городов 

Официальный сайт Администрации города Вологды 2 часа назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Вологжан приглашают принять участие в молодежном экослете «Зеленая планета», который пройдет в Пскове с 20 по 23 июля. Его организует псковский городской молодежный центр в преддверии XXXIX Международных Ганзейских дней. Для того чтобы стать участником слета, необходимо жить в одном из ганзейских городов, организовывать экологические акции или участвовать в них, быть волонтером, знать английский, чтобы общаться с участниками слета.
Работа слета направлена на разработку совместных экологических проектов, а также на оказание помощи уникальной природной зоне, находящейся в юго-западной части Псковского озера — острове Белове, который является естественным заповедником.
Также в рамках слета участники смогут присоединиться к экологической акции в уникальном природном заповеднике, мастер-классам, круглым столам, поучаствовать в квест-экскурсиях, презентации проектов, нетворкинг-сессии и воркшопах.
Вологжане в возрасте от 18 до 30 лет могут подать заявку с описанием экологического проекта или акции и отправить ее на почту pgmc-pskov@mail.ru до 20 мая. Чтобы стать участником, необходимо войти в число 30 лучших авторов экопроектов.
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