В Пакистане начали борьбу с загрязнением воздуха

Агентство по охране окружающей среды Пакистана устанавливает приборы для контроля качества воздуха в городах и призывает руководства заводов поместить очистные фильтры на дымоходы. Власти страны активизировали борьбу с загрязнением воздуха в ответ на соответствующее постановление судебной комиссии, вынесенное после иска, поданного юристом из Карачи Вену Адвани. Об этом сообщается на новостном портале фонда Thomson Reuters.

Вену Адвани в иске констатировал неспособность правительства контролировать загрязнение воздуха в Карачи. Согласно данным ресурса «Состояние воздуха в мире», в 2016 г. от болезней, вызванных загрязнением атмосферы, умерли 124,6 тыс. пакистанцев. В 2014 г. Всемирный банк рекомендовал стране выделить финансирование на установку и эксплуатацию надежной сети мониторинга качества воздуха и ввести стандарты, которые помогли бы сократить загрязнение.

"Нет никакой надежды без вмешательства Верховного суда разбудить должностных лиц от их глубокого сна", — пояснил активист в интервью Thomson Reuters. Адвани надеется, что суд обеспечит соблюдение конституционного права на чистый воздух. Главный судья Миан Сахиб Нисар в ответ на иск юриста постановил, что правительство должно подробно отчитаться о мерах, которые предпринимаются для того, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха в стране.

С момента решения Агентство по охране окружающей среды Пакистана направило извещения 50 кирпичным заводам, 130 водителей автобусов и других транспортных средств были оштрафованы. По словам руководителя организации Зяуддина Хаттака, в Карачи, Лахоре Пешаваре , Кветте и столице Пакистана Исламабаде — городах, которые считаются особенно загрязненными, — установлены семь стационарных и запущены три передвижные станции мониторинга качества воздуха.

Секретарь по вопросам окружающей среды северо-восточной провинции Пакистана Пенджаб Саиф Анджум отметил, что его отдел также установил шесть приборов в Лахоре и планируют добавить еще тридцать. Установки вместе с дорожной картой «помогут сократить загрязнение воздуха в два раза за следующие пару лет», заявил чиновник фонду Thomson Reuters. Планируется также высаживать больше деревьев, заменить старые автобусы и повысить плату за стоянку, чтобы больше людей использовали общественный транспорт.

Исследование ВОЗ 2016 г., показало, что Карачи, Лахор, Исламабад занимают третье, четвертое и пятое места соответственно по уровню загрязнения в Пакистане. Первое досталось Пешавару, второе — Равалпинди. По словам бывшего генерального директора Агентства по охране окружающей среды Пакистана Азифа Шуджа Хана, уровни загрязнения в последнем в десять раз превышают нормативы, рекомендованные ВОЗ, однако из-за недостатка финансирования в городе пока не могут установить приборы мониторинга качества воздуха.

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