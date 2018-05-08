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Причиной дымки над Волгоградом назвали песчаную бурю
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Причиной дымки над Волгоградом назвали песчаную бурю 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Экологи заявили, что в Волгоград минувшим днем пришла песчаная буря.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», специалисты управления аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды взяли пробы воздуха в Центральном, Краснооктябрьском, Кировском и Красноармейском районах города. Исследование показало, что превышений предельно-допустимых показаний вредных веществ в них нет. Однако в пробах обнаружили нетипичное содержание пыли. Они было превышено в два-три раза. Специалисты отмечают, что песчаные бури пришли в Волгоград из Астрахани и Казахстана.
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