Причиной дымки над Волгоградом назвали песчаную бурю 

Экологи заявили, что в Волгоград минувшим днем пришла песчаная буря.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», специалисты управления аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды взяли пробы воздуха в Центральном, Краснооктябрьском, Кировском и Красноармейском районах города. Исследование показало, что превышений предельно-допустимых показаний вредных веществ в них нет. Однако в пробах обнаружили нетипичное содержание пыли. Они было превышено в два-три раза. Специалисты отмечают, что песчаные бури пришли в Волгоград из Астрахани и Казахстана.