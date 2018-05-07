Бурматов отметил наличие у Медведева важных для премьера качеств

«Надо отдать должное Медведеву, что во многих принципиальных вопросах, касающихся проблем экологии, председатель Правительства соглашался не с позицией Минприроды , а нашего комитета», — отметил парламентарий.

Совместную с Правительством работу над реформой обращения с отходами глава думского комитета охарактеризовал как плодотворную, а ряд моментов назвал «революционными».

При личной поддержке Медведева , приводит пример Бурматов, удалось провести такую инициативу, как установка автоматических приборов учёта на трубы предприятий, решить вопросы экологической экспертизы. «Все эти вопросы — это позиция избирателей, которую мы транслируем. И Медведев эту позицию поддержал», — подчеркнул депутат.

Бурматов надеется, что после переназначения Медведева на пост главы Правительства Госдума и кабмин «в четыре руки» будут работать над решением других важных экологических проблем.

«Это вопросы применения сводных расчётов при анализе качества воздуха, закон об особо охраняемых природных территориях, на который с 2015 года мы ждём поправки Правительства. Также необходимо доработать закон об экологической информации и внести поправки в действующее законодательство с требованиями о транспортировке отходов», — отметил глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Все эти вопросы, напомнил Бурматов, находятся в логике исполнения поручений президента.

В понедельник, 7 мая, глава государства внёс в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение председателем Правительства. Во вторник, 8 мая, Госдума планирует рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на должность премьер-министра.