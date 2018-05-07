Путин поручил снизить объем вредных выбросов в российских городах 

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. К 2024 году объем вредных выбросов в атмосферу в наиболее загрязненных городах России должен снизиться не менее чем на 20%, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, который цитирует пресс-служба Кремля.
Данное поручение дано в рамках указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
"Правительству РФ при разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить… кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах", — говорится в документе.