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Путин поручил снизить объем вредных выбросов в российских городах
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Путин поручил снизить объем вредных выбросов в российских городах 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. К 2024 году объем вредных выбросов в атмосферу в наиболее загрязненных городах России должен снизиться не менее чем на 20%, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, который цитирует пресс-служба Кремля.
Данное поручение дано в рамках указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
"Правительству РФ при разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить… кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах", — говорится в документе.
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