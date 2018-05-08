Кто встанет на защиту экологии? Новый проект для общественных активистов

Встречу проводил «Национальный Центр Эколого-Эпидемиологической Безопасности».

По данным общественных опросов россияне всё больше уделяют внимание вопросам экологии. За последние 10 лет внимание к вопросам защиты окружающей среды актуализируется. Желание граждан решать собственную судьбу своими руками возрастает. Теперь у россиян будет такая возможность — каждый желающий может вступить в ряды общественных экологических инспекторов.

«Высшая степень развития общества зависит от качества активности его граждан. Проект направлен на то, чтобы систематизировать активных граждан, которые хотят принимать участие в решении экологических вопросов», — заявил Владислав Жуков, руководитель проекта « Обеспечение и организация деятельности общественных инспекторов в сфере обеспечения охраны окружающей среду».

Запуск нового проекта, его пользу и необходимость обсудили участники круглого стола, руководители и представители организаций и центров, обеспечивающих экологическую безопасность в стране.

Особое внимание участники уделили популяризации профессиональных навыков — инспекторы будут проходить обучение. Это позволит им на профессиональном уровне исполнять свои обязанности.

Для чего создан проект?

Главные цели проекта по словам Владислава Жукова:

Обеспечить базовые знания природоохранного законодательства общественным активистам, которые будут позиционировать себя как экологические инспекторы. Распространить этот проект во всех субъектах РФ. Выстроить систему взаимодействия между общественными организациями и государственными органами власти, научными и образовательными организациями. Стимулировать молодежь и студенчество овладевать профессиональными навыками, доказать им, что они буду востребованы.

Во время круглого стола было подписано «Соглашения о взаимодействии проекта с научными и образовательными организациями». Проект получил поддержку. Теперь образование экологических инспекторов обеспечено.

«Сделать экологию делом жизни хотят многие. Решить экологические проблемы можно только сообща. Собраться всем и разработать нормативно правовую базу по ликвидации экологического ущерба», — отметила Альбина Дударева , председатель комиссии по экологии Общественной палаты РФ

Кто такие экологические инспекторы и чего от них ждут?

По словам Михаила Антонова, руководителя АНО «Центр просветительских медиа и творческих решений в сфере охраны окружающей среды „Русская экология“: „Инспектора в своей деятельности должны руководствоваться не эмоциями, а твердой и понятной буквой закона“.

Инспекторы — это своего рода экопатруль. Они имеют свой свод правил, знают основы экологического и природно-ресурсного законодательства. В их ряды может стать любой гражданин России в возрасте старше 18 лет. Чтобы стать общественным инспектором необходимо пройти регистрацию на сайте http://www.publicmonitoring.ru/

»Когда будут аккредитованы экологические инспекторы, им будет выдано удостоверения на год. Через год полномочия заканчиваются. Они должны будут давать отчет о проверке. Будет создан единый реестр общественных экологических инспекторов, чтобы не было самозванства, чтобы была объединенная система общественных государственных инспекторов. Так же Будет выбран региональный руководитель общественных инспекторов», — объяснила Елена Гришина , заместитель председателя Общественного Совета при Росприроднадзоре.

Все участники круглого стола сами написали заявления на вступление в ряды общественных экологических инспекторов и призвали аудиторию сделать то же самое.