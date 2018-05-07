Ещё
Под флагом «Зелёной весны». Нефтяники облагораживают города и месторождения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под флагом «Зелёной весны». Нефтяники облагораживают города и месторождения 

ИА Север-Пресс 4 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Нефтяники компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» присоединились к пятой всероссийской экологической акции «Зелёная весна». Личный вклад в охрану окружающей среды вносят сотрудники аппарата управления и шести территориально-произодственных предприятий на Ямале и в Югре.
Нефтяники очищают от талого снега, прошлогодней травы и листьев территорию, прилегающую к административным зданиям в городах и на месторождениях, — сообщает пресс-центр «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Экологические мероприятия под флагом «Зеленой весны» на территории деятельности компании продлятся до сентября.
Всероссийский экологический субботник — ежегодный проект, который реализует неправительственный экологический фонд имени Владимира Вернадского при поддержке Совета Федерации, Госдумы и Минприроды. В этом году акция «Зеленая весна» приурочена к 95-летию проведения субботников в стране.
ИА Север-Пресс: последние новости
В июле - на морской остров. Волонтёры из Казахстана помогут в генеральной уборке Спасали ёжиков и деревья. Ноябрьских школьников учат беречь природу Задача номер один. Государство сосредоточится на повышении реальных доходов граждан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня178
Медведева отказались поддержать808
Украина готовит «диверсию» на Юге России314
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина173
Мир отреагировал на инаугурацию Путина521
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение