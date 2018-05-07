Под флагом «Зелёной весны». Нефтяники облагораживают города и месторождения

Нефтяники компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» присоединились к пятой всероссийской экологической акции «Зелёная весна». Личный вклад в охрану окружающей среды вносят сотрудники аппарата управления и шести территориально-произодственных предприятий на Ямале и в Югре

Нефтяники очищают от талого снега, прошлогодней травы и листьев территорию, прилегающую к административным зданиям в городах и на месторождениях, — сообщает пресс-центр «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Экологические мероприятия под флагом «Зеленой весны» на территории деятельности компании продлятся до сентября.