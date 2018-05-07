Ещё
Путин постановил оздоровить Волгу и сохранить систему Байкала к 2024 году
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Путин постановил оздоровить Волгу и сохранить систему Байкала к 2024 году
РИА Новости
4 часа назад
Комментарии
Фото:
РИА Новости
РИА НОВОСТИ
. К 2024 ГОДУ ПРЕДСТОИТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОЗДОРОВИТЬ ВОЛГУ И СОХРАНИТЬ УНИКАЛЬНУЮ ВОДНУЮ СИСТЕМУ БАЙКАЛА, ОЧИСТИТЬ БЕРЕГА И АКВАТОРИЮ ОТ МУСОРА — УКАЗ
РИА Новости: последние новости
В России введут экологический сбор на одноразовую посуду
Ученые зафиксировали рекордную концентрацию углекислого газа в атмосфере
Путин поручил снизить объем вредных выбросов в российских городах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня
199
Медведева отказались поддержать
822
Украина готовит «диверсию» на Юге России
330
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина
177
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
528
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика
Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире
Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика
Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика
Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение