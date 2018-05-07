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Путин постановил оздоровить Волгу и сохранить систему Байкала к 2024 году
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Путин постановил оздоровить Волгу и сохранить систему Байкала к 2024 году 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. К 2024 ГОДУ ПРЕДСТОИТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОЗДОРОВИТЬ ВОЛГУ И СОХРАНИТЬ УНИКАЛЬНУЮ ВОДНУЮ СИСТЕМУ БАЙКАЛА, ОЧИСТИТЬ БЕРЕГА И АКВАТОРИЮ ОТ МУСОРА — УКАЗ
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