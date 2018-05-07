Щуку обнаружили на территории природного заказника в Москве

Москве на территории природного заказника «Долина реки Сетунь» зафиксировали нерест щуки, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«В ходе проведения биологического мониторинга сотрудниками «Мосприроды» на территории природного заказника «Долина реки Сетунь» зафиксирован нерест щуки. Нерестилище расположено в Матвеевском лесу на заболоченном, прогреваемом солнцем участке, старицы реки Сетунь», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что щука занесена в надзорный список Красной Книги города Москвы. Нерест щуки указывает на благополучную экологическую обстановку речной системы заказника.

«Также на территории Неженской поймы заказника расположено нерестилище лягушек, прудовой и озерной. Их концерт по ночам могут слышить жители района Фили-Давыдково», — добавил собеседник агентства.