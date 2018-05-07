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Биологи заметили щуку в столичной реке
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Биологи Мосприроды заметили щуку в столичной реке 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники ГПБУ «Мосприрода» обнаружили в столице щуку — нерест рыбы зафиксирован на территории природного заказника «Долина реки Сетунь». Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Мосприроды.
«В ходе проведения биологического мониторинга сотрудниками Мосприроды на территории природного заказника «Долина реки Сетунь» зафиксирован нерест щуки. Нерестилище расположено в Матвеевском лесу на заболоченном, прогреваемом солнцем участке старицы реки Сетунь. Щука занесена в надзорный список Красной книги Москвы», — рассказали в пресс-службе.
Нерест щуки указывает на благополучную экологическую обстановку речной системы заказника, подчеркнули в Мосприроде.
«Также на территории Неженской поймы заказника расположено нерестилище лягушек, прудовой и озерной. Их концерт по ночам могут слышить жители района Фили-Давыдково», — добавили в пресс-службе.
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