Биологи заметили щуку в столичной реке

Биологи Мосприроды заметили щуку в столичной реке

Сотрудники ГПБУ «Мосприрода» обнаружили в столице щуку — нерест рыбы зафиксирован на территории природного заказника «Долина реки Сетунь». Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Мосприроды.

«В ходе проведения биологического мониторинга сотрудниками Мосприроды на территории природного заказника «Долина реки Сетунь» зафиксирован нерест щуки. Нерестилище расположено в Матвеевском лесу на заболоченном, прогреваемом солнцем участке старицы реки Сетунь. Щука занесена в надзорный список Красной книги Москвы», — рассказали в пресс-службе.

Нерест щуки указывает на благополучную экологическую обстановку речной системы заказника, подчеркнули в Мосприроде.