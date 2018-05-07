Собственника участка, загрязненного опасным химикатом в Зареке, обяжут очистить землю за два месяца

Природоохранная прокуратура назвала застройщика, которому принадлежит один из участков, загрязненных опасными отходами. Финансово-строительную корпорацию «Запсибинтерстрой» уже предупредили о недопустимости строительства жилья на этой территории.

— Собственником первого из загрязненных участков ООО Финансово-строительная компания «Запсибинтерстрой», зарегистрированная в Сургуте . Видом разрешенного использования этой земли является размещение многоэтажной жилой застройки, — пояснили в природоохранной прокуратуре.

Полихлорированные бифенилы относятся к I классу опасности отходов. В связи с этим сегодня, 7 мая, природоохранная прокуратура официально предостерегла строительную компанию о недопустимости возведения жилых зданий на загрязненном земельном участке без проведения очистки и последующих исследований почвы.

Кроме этого, природоохранная прокуратура направила сегодня в суд иск, в котором потребовала обязать застройщика произвести очистку земельного участка в двухмесячный срок. Он будет исчисляться с момента, когда решение суда вступит в законную силу.

После очистки собственнику участка предстоит в трехмесячный срок провести тщательное исследование земли на предмет превышения содержания полихлорированных бифенилов. Взять необходимо не менее 10 проб.

За нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами тюменская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила на днях уголовное дело. Общую площадь земли, загрязненной токсичным веществом в Зареке, предстоит установить в ходе следствия.