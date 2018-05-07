В России появится Детский экологический пресс-центр

России появится Федеральный портал Детского экологического пресс-центра, сообщили «ФедералПресс» в Экологическом пресс-центре.

Команда Экологического пресс-центра открывает проект для детей и подростков, желающих приобрести профессиональные навыки в сфере экологической журналистики.

Организаторы проекта намерены привлечь к участию более 4500 детей и подростков. В пресс-центре поднимут уровень их знаний в журналистике и экологии и дадут возможность попрактиковаться. Детский экологический пресс-центр проведет также первый ежегодный конкурс творческих работ среди участников проекта. Жюри выберет лучшую статью, лучший видеосюжет и лучший фоторепортаж.

Для участников будет создана обучающая программа с участием экспертного экологического сообщества и профессиональных журналистов. Созданные видеоуроки на безвозмездной основе отправят во все профильные образовательные учреждения и общественные организации, а также выложат в интернете.

Организаторы проекта понимают, что именно нынешним школьникам предстоит налаживать экологическую обстановку в России, исправляя ошибки предыдущих поколений, хотя уже сейчас защите окружающей среды уделяется много внимания.