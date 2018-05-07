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В России появится Детский экологический пресс-центр
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В России появится Детский экологический пресс-центр 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
В России появится Федеральный портал Детского экологического пресс-центра, сообщили «ФедералПресс» в Экологическом пресс-центре.
Команда Экологического пресс-центра открывает проект для детей и подростков, желающих приобрести профессиональные навыки в сфере экологической журналистики.
Организаторы проекта намерены привлечь к участию более 4500 детей и подростков. В пресс-центре поднимут уровень их знаний в журналистике и экологии и дадут возможность попрактиковаться. Детский экологический пресс-центр проведет также первый ежегодный конкурс творческих работ среди участников проекта. Жюри выберет лучшую статью, лучший видеосюжет и лучший фоторепортаж.
Для участников будет создана обучающая программа с участием экспертного экологического сообщества и профессиональных журналистов. Созданные видеоуроки на безвозмездной основе отправят во все профильные образовательные учреждения и общественные организации, а также выложат в интернете.
Организаторы проекта понимают, что именно нынешним школьникам предстоит налаживать экологическую обстановку в России, исправляя ошибки предыдущих поколений, хотя уже сейчас защите окружающей среды уделяется много внимания.
«Мы хотим вырастить новое поколение профессионалов в журналистике, которые будут понимать неразрывную связь человека и природы, и сумеют грамотно, эффективно и качественно освещать экологическую проблематику, опираясь на мнение экспертов в этой области и обладая собственными практическими знаниями и навыками», — прокомментировала председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среде Альбина Дударева, выступившая идейным вдохновителем проекта «Детский экологический пресс-центр».
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