Первый мусороперерабатывающий комплекс появится на Дону

МОСКВА , 7 мая — РИА Новости . Мусороперерабатывающий комплекс, который будет обслуживать 10 близлежащих муниципальных образований, построят в нескольких километрах от Волгодонска . Об этом сообщает официальный сайт Года экологии.

Реализация уникального для Ростовской области проекта уже началась. Строители приступили к возведению первого этапа — полигона размещения твердых коммунальных и промышленных отходов.

Особое внимание уделено защите грунтовых и подпочвенных вод от попадания загрязняющих веществ: используются современные противофильтрационные экраны.

В проект помимо полигона входит мусоросортировочный комплекс, оснащенный оптическими датчиками для отбора вторичного сырья по видам и цветам, площадка биокомпостирования, а также комплекс по переработке полимерных отходов.

Многофункциональный объект станет опорным для Волгодонского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса и позволит достичь доли утилизации и обезвреживания до 60%.

Завершение строительства запланировано на конец этого года.