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Первый мусороперерабатывающий комплекс появится на Дону
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Первый мусороперерабатывающий комплекс появится на Дону 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Мусороперерабатывающий комплекс, который будет обслуживать 10 близлежащих муниципальных образований, построят в нескольких километрах от Волгодонска. Об этом сообщает официальный сайт Года экологии.
Реализация уникального для Ростовской области проекта уже началась. Строители приступили к возведению первого этапа — полигона размещения твердых коммунальных и промышленных отходов.
Особое внимание уделено защите грунтовых и подпочвенных вод от попадания загрязняющих веществ: используются современные противофильтрационные экраны.
В проект помимо полигона входит мусоросортировочный комплекс, оснащенный оптическими датчиками для отбора вторичного сырья по видам и цветам, площадка биокомпостирования, а также комплекс по переработке полимерных отходов.
Многофункциональный объект станет опорным для Волгодонского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса и позволит достичь доли утилизации и обезвреживания до 60%.
Завершение строительства запланировано на конец этого года.
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