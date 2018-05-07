УК из Щелковского района оштрафовали за загрязнение реки

Управляющую компанию «Восточная Европа» и ее генерального директора оштрафовали на 90 тысяч рублей за сброс неочищенных стоков от шести многоквартирных домов в реку в Щелковском районе Подмосковья , говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Инспекторы эконадзора привлекли к административной ответственности АО «УК „Восточная Европа“, на балансе которого находятся очистные сооружения в деревне Большие Жеребцы Щелковского района. За нарушения правил обращения с отходами и водоохранного законодательства АО и его генеральный директор оштрафованы на общую сумму 90 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры», — отмечается в сообщении.

Постановление вынесено по результатам рассмотрения материалов проверки межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области. В ходе проверки установлено, что к очистным сооружениям подключены шесть многоквартирных домов микрорайона Восточный. При этом выстроена только первая очередь объекта, сооружения не введены в эксплуатацию, на них накапливается активный ил. Неочищенные стоки с середины февраля сбрасываются в ручей, приток реки Шаловки в отсутствие разрешения на пользование водным объектом.

Помимо этого, у общества отсутствует программа производственного экологического контроля.