На модернизацию полигона «Скоково» будет выделено порядка 300 миллионов рублей

Средства предусмотрены в рамках межбюджетного трансферта в объеме 500 миллионов рублей, который планирует выделить региону Правительство города Москвы . Уже началась подготовка к созданию новой дополнительной рабочей карты для приема отходов из Москвы и организации технологического процесса размещения ТБО на полигоне с учетом требований экологической безопасности.

— Создание новой дополнительной рабочей карты на теле полигона включает формирование необходимой инфраструктуры, закупку техники, инертного материала и обеспечение дополнительным персоналом, — пояснил директор ОАО «Скоково» Константин Симонов . — Данные мероприятия необходимы для качественного соблюдения требований экологической безопасности при размещении отходов, а также для оптимизации деятельности полигона.

Как сообщил Константин Симонов, планируется закупка трех бульдозеров, обеспечивающих разравнивание отходов по рабочей площадке, уплотнителя отходов массой не менее 40 тонн, а также топлива для обеспечения их работы. Кроме того, будут закуплены автомобильные весы, рассчитанные на массу 100 тонн. Для качественного соблюдения технологии размещения твердых коммунальных отходов будет дополнительно закуплен изолирующий материал. Также будет обустроена дорога к разгрузочной площадке на новой дополнительной рабочей карте на теле полигона.

Помимо этого, идет проработка проекта строительства новых очистных сооружений, которые обеспечат нормативную очистку стоков с тела полигона. В настоящее время в «Скоково» внедрена система рециркуляции фильтрата, позволяющая исключить возможность попадания стоков в водные объекты.

— Особенно важно сегодня и для «Скоково», и для экологической безопасности региона в целом строительство очистных сооружений на полигоне, — отметил член экспертной группы, бывший главный эколог полигона ТБО «Скоково» Александр Большаков

Напомним, около 100 миллионов рублей в рамках межбюджетного трансферта от Правительства Москвы планируется направить на ликвидацию несанкционированных свалок. 70 миллионов — на создание в регионе уникальной современной экоаналитической лаборатории, которая будет осуществлять мониторинг состояния окружающей среды, выявлять и фиксировать отклонения. Запуск такого комплекса позволит существенно повысить качество экологического контроля водоисточников, сточных вод предприятий, атмосферного воздуха, промышленных выбросов источников негативного воздействия, почвы, полигонов.