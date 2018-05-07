Минэкологии расследует факты загрязнения рек в Рузском и Наро‑Фоминском округах 

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Первый теленок зубра родился в Приокско‑Террасном заповеднике в Подмосковье

УК из Щелковского района оштрафовали за загрязнение реки

Экологический сбор на одноразовую посуду могут ввести в РФ в 2019 году