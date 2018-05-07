Минэкологии расследует факты загрязнения рек в Рузском и Наро‑Фоминском округах 

Инспекторы эконадзора проверяют сообщения о сбросе неочищенных сточных вод в реки, расположенные на территориях Рузского и Наро-Фоминского городских округов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
О нарушениях водоохранного законодательства в министерство сообщили АО «Мосводоканал» и администрация Наро-Фоминского округа.
«Московские коммунальщики сообщили о том, что с молочнотоварной фермы в Рузе происходит сброс навоза в приток реки Переволочни, а в Наро-Фоминске местная администрация установила факт загрязнения реки Гвоздни нефтепродуктами с территории одной из местных компаний», — сообщил министр экологии и природопользования региона Александр Коган.
Министр отметил, что ситуация в Рузе находится на особом контроле Минэкологии, поскольку возможный источник сбросов находится на водосборной территории Озернинского водохранилища, которое является источником питьевого водоснабжения.
К нарушителям водоохранного законодательства будут приняты меры административного воздействия.