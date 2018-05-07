В Ростовской области с 1 января 2019 запускается система раздельного сбора мусора

По словам главы региона Василия Голубева , в этом отношении стоит брать пример с японцев.

«Один из наших журналистов показывал, как это делается в Японии . Не в элитном доме, а где-то на окраине Токио. Знаете, на сколько частей там разделяют мусор? На 12. И делают это у себя на кухне, а потом уже несут в 12 разных контейнеров, которые стоят возле дома. И если, например, выбрасывается еда в пластиковой таре, то японцы никогда не бросят это в один контейнер — остатки пищи отдельно, пластик отдельно», — приводит слова губернатора издание Donnews. Он также отметил, что в первую очередь здесь нужна «революция в головах», отметив также и несакнционированные свалки.

В рамках первого этапа с 2019 года в донском регионе отходы нужно будет делить на пищевые и непищевые отходы. Для этого будет построено восемь межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК). Спустя еще год, с 1 января 2020 года, начнет работу второй этап программы раздельного сбора мусора: будет производиться сортировка непищевых твердых отходов по разным категориям, каждому из которых будет соответствовать контейнер своего цвета. Несортированные отходы нужно будет выбрасывать в серый, отходы для утилизации — в желтый, бумагу — в синий, пластик — в оранжевый, стекло — в зелёный, а пищевые отходы — в чёрный. Электронику, ртутьсодержащие отходы, батарейки будут собираться отдельно.