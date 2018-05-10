На полигоне «Скоково» неделю замеряли радиацию: результаты

Целую неделю на мусорном полигоне «Скоково» замеряют уровень радиации. Ежедневно на свалку выезжают спасатели управления МЧС по Ярославской области , которые также осматривают территорию в поисках возгораний — сейчас в регионе объявлен пожароопасный период.

При норме радиации до 0,22 микрозиверт в час на полигоне под Ярославлем за неделю оказались такие цифры:

пятница, 4 мая — 0,11 микрозиверта в час;

суббота, 5 мая — 0,11 микрозиверта в час;

воскресенье, 6 мая — 0,10 микрозиверта в час;

понедельник, 7 мая — 0,07 микрозиверта в час;

вторник, 8 мая — 0,08 микрозиверта в час;

среда, 9 мая — 0,10 микрозиверта в час;

четверг, 10 мая — 0,10 микрозиверта в час.

— С 28 апреля для усиленного контроля в условиях пожароопасного сезона на полигоне «Скоково» установлен пост Главного управления МЧС по Ярославской области. Сотрудники МЧС и специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования контролируют соблюдение мер пожарной и радиационной безопасности, а также соблюдение экологической безопасности при транспортировке отходов, — рассказали в департаменте.

Кстати, ранее спасатели заявляли, что в Ярославле уровень радиации выше, чем на свалке.