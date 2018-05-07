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Коммунальщиков оштрафовали на 10 тысяч рублей за мусор в Чалне
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Коммунальщиков оштрафовали на 10 тысяч рублей за мусор в Чалне 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Твердые бытовые отходы с территории поселка в Пряжинском районе не вывозили в новогодние праздники.
Жители поселка Чална пожаловались в прокуратуру Пряжинского района на мусор. Надзорный орган отреагировал на обращения и провел проверку организации, отвечающей за вывоз твердых бытовых отходов.
За мусор в поселке отвечало муниципальное унитарное предприятие «Пряжинская компания по управлению муниципальным имуществом», сообщили в ведомстве. При этом с 31 декабря 2017 по 10 января 2018 года вывоз ТБО в поселке не производился. Как сообщили в прокуратуре, это привело к скоплению мусора и нарушению прав населения на санитарно-эпидемиологическое благополучие.
В отношении муниципального предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения Роспотребнадзор республики привлек юридическое лицо к штрафу в размере 10 тысяч рублей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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