Коммунальщиков оштрафовали на 10 тысяч рублей за мусор в Чалне

Твердые бытовые отходы с территории поселка в Пряжинском районе не вывозили в новогодние праздники.

Жители поселка Чална пожаловались в прокуратуру Пряжинского района на мусор. Надзорный орган отреагировал на обращения и провел проверку организации, отвечающей за вывоз твердых бытовых отходов.

За мусор в поселке отвечало муниципальное унитарное предприятие «Пряжинская компания по управлению муниципальным имуществом», сообщили в ведомстве. При этом с 31 декабря 2017 по 10 января 2018 года вывоз ТБО в поселке не производился. Как сообщили в прокуратуре, это привело к скоплению мусора и нарушению прав населения на санитарно-эпидемиологическое благополучие.