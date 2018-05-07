Ещё
Вода в Черном море стала чище
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вода в Черном море стала чище 

Москва24 2 часа назад
Фото: ТАСС
Вода в Черном море за последние десятилетия стала значительно чище. Очищение происходит благодаря росту числа кокколитофоридов — водорослей, способных поглощать углекислый газ, сообщает "Мир 24".
По словам научного сотрудника ФИЦ Южный научного центра РАН Ольги Ясаковой, объем этих водорослей в воде снизился до критических значений к середине 1980-х годов.
Негативным образом сказывалось то, что в море в больших количествах стекали минеральные удобрения. Особенно тяжелой была ситуация на в северо-западной части.
Однако в последние годы водоросли, которые избегают загрязненной воды, вновь начали процветать. Экологи отмечают, что рост водорослей также сказывается на очищении атмосферного воздуха в регионе.
Ранее сообщалось, что российские пограничники усилят контроль за рыбаками, ведущими промысел в Азовском море. Это связано с участившимися случаями гибели в сетях дельфинов.
Москва24: последние новости
Биологи нашли щуку в московской реке В России введут экологический сбор на одноразовую посуду в 2019 году Путин подписал "майский указ" о целях развития РФ до 2024 года
Комментарии2  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать221
Путин выдвинул кандидатуру премьера1120
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели394
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой998
Гости инаугурации и новый лимузин Путина831
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение