Вода в Черном море стала чище

Вода в Черном море за последние десятилетия стала значительно чище. Очищение происходит благодаря росту числа кокколитофоридов — водорослей, способных поглощать углекислый газ, сообщает "Мир 24"

По словам научного сотрудника ФИЦ Южный научного центра РАН Ольги Ясаковой, объем этих водорослей в воде снизился до критических значений к середине 1980-х годов.

Негативным образом сказывалось то, что в море в больших количествах стекали минеральные удобрения. Особенно тяжелой была ситуация на в северо-западной части.

Однако в последние годы водоросли, которые избегают загрязненной воды, вновь начали процветать. Экологи отмечают, что рост водорослей также сказывается на очищении атмосферного воздуха в регионе.

Ранее сообщалось, что российские пограничники усилят контроль за рыбаками, ведущими промысел в Азовском море. Это связано с участившимися случаями гибели в сетях дельфинов.