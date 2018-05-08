Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 09:00 08.05.2018 года

Вблизи автотрасс по данным на 09:00 максимальные разовые концентрации (среднее значение за 20 минут) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода — менее 0,3 ПДКм.р., диоксид азота — 0,5 ПДКм.р., оксид азота — менее 0,3 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р.

На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — до 0,2 ПДКм.р., диоксид азота — 0,5 ПДКм.р., оксид азота — менее 0,2 ПДКм.р., приземный озон — 0,3 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — до 0,2 ПДКм.р.

Сероводород: порог запаха и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен.

В течение дня 08.05.2018, а также в день Победы, 09.05.2018, метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.