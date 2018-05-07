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Каким будет штраф за недостоверную экологическую информацию?
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Каким будет штраф за недостоверную экологическую информацию? 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Тему обсудили эксперты в пресс-центре "Парламентской газеты".
Сложность экологической обстановки, особенно в промышленных регионах, даёт поводы некоторым экологическим сообществам проводить митинги и акции протеста, что напрямую влияет на социальную стабильность и устойчивое развитие страны. В Минприроды разработан законопроект, предусматривающий создание института общественных инспекторов, которые будут следить за экологией. Инициативу обсудили на Всероссийской конференции о роли общественных организаций в природоохранной деятельности.
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