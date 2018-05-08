Минприроды предложило сократить бюджет ФЦП по охране Байкала на 2,5 млрд рублей

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Бюджет федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» может быть скорректирован в сторону уменьшения на 2,5 млрд рублей на 2017-2020 годы до 30 млрд 276,2 млн рублей. Такие данные содержатся в проекте поправок Минприроды к ФЦП, размещенном на сайте проектов федеральных нормативных актов.

"Финансовые параметры Программы на период 2017-2020 годов снижены: средства федерального бюджета снижены на 1 930,4 млн рублей; средства бюджетов субъектов Российской Федерации снижены на 71,4 млн рублей; объемы внебюджетных источников сокращены на 487 млн рублей", — говорится в проекте документа.

Федеральная целевая программа (ФЦП) «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 — 2020 годы» была утверждена 21 августа 2012 года. В феврале 2017 года глава Минприроды Сергей Донской выступил за продление ФЦП до 2030 года.

Задачами программы является сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской природной территории (БПТ), снижение уровня загрязненности отходами БПТ, в том числе обеспечение восстановления территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению, развитие государственного экологического мониторинга и сохранение и воспроизводство биологических ресурсов БПТ.

Также в рамках программы внимание уделяется развитию рекреационного потенциала особо охраняемых природных территорий, расположенных у Байкала.