Петицию против московского мусора подписали более 55 тысяч человек

Петицию против ввоза московского мусора на ярославский полигон продолжают подписывать на сайте Change.org. Свои голоса оставили уже больше 55 тысяч человек.

— Я очень против чужого мусора, свой девать некуда! А вообще надо не места искать, где его закапывать, а придумать, как переработать, — написала в комментариях Ольга Гришаева.

Тем временем в правительстве области сообщили о дополнительном соглашении к договору с московским предприятием «Экотехпром» о ввозе твердых коммунальных отходов. По этому документу до конца года на полигон привезут не более 200 тысяч тонн отходов.

— Транспортировку отходов из Москвы продолжит «Экотехпром», которое с апреля уже возит мусор на полигон в объеме не более 320 тонн в сутки согласно договору, — говорит гендиректор «Скоково» Константин Симонов . — За прошедший период не было зафиксировано ни одного нарушения со стороны перевозчика ни по условиям договора, ни по соблюдению требований экологической безопасности.

Пролонгации соглашение, так же как и договор, не предусматривает.

Тема московского мусора вызвала в Ярославле большой скандал. Люди вышли с протестным митингом в центр города, позже протестная акция прошла в Брагино.