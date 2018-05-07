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Жители Кисловодска обнаружили свалку за больницей
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Жители Кисловодска обнаружили свалку за больницей 

АиФ Ставрополье 6 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Неравнодушные жители Кисловодска прислали в городской паблик фотографии свалки за городской больницей.
Очевидцы сообщают, что строительные отходы разбросаны по дороге от «Уюта» и до военной части на Катыхина.
Комментаторы предполагают, что мусор за больницей выбрасывают недобросовестные компании, вызывающиеся утилизировать строительные отходы. Люди возмущены беспорядком и просят администрацию одного из самых чистых городов России навести порядок и призвать виновных к ответу.
Публикация от Кисловодск (@tipich_kislovodsk) 6 Май 2018 в 9:41 PDT
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