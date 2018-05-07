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Первоуральский новотрубный завод инвестирует в экологию более 80 миллионов рублей
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Первоуральский новотрубный завод инвестирует в экологию более 80 миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
По информации предприятия, в эту сумму заложены проекты по реконструкции очистных сооружений, организации системы мониторинга дымовых газов и полной замене совтолосодержащего оборудования.
Крупнейшим экологическим проектом станет установка системы мониторинга загрязняющих веществ металлургического производства. В устройствах будут применены инновационные методы исследования уровня дыма, которые позволят исключить ручные замеры и получать 100% данных в автоматическом режиме. Также на ПНТЗ будет обновлено оборудование экологической лаборатории для усиления контроля состояния питьевой и природной воды, поверхностных и сточных вод, воздуха на производственной площадке и прилегающей к заводу территории. Масштабной акцией по охране окружающей среды стало проведение субботника на территории Первоуральска. Наводить порядок на улицах города вышли несколько десятков единиц уборочной техники и около 3000 сотрудников.
«ПНТЗ ведет непрерывную работу по снижению воздействия на окружающую среду. В 2017 году предприятие провело мероприятия по модернизации водного хозяйства, усилило контроль за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния, восстановило земли, нарушенные хозяйственной деятельностью за период 1960-1980 годы, — комментирует управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов. — Программа инвестиций в природоохранные мероприятия разработана до 2025 года».
Эффективная деятельность ПНТЗ в сфере охраны окружающей среды подтверждается признанием экспертных сообществ. В 2017 году предприятие получило более десяти наград, в числе которых «Золотая ветвь планеты» организации «Глобе-Интернешнл Россия», и одним из первых в Свердловской области получило сертификат соответствия системы экологического менеджмента обновленному международному стандарту ISO 14001:2015.
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