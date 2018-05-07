Экологические мастер-классы пройдут на семейном празднике в Вологде

Большой экологический семейный праздник состоится в областной столице. Тематическое мероприятие пройдет 13 мая в 11 часов на Фрязиновской, 36а.

Гостей ждет масштабная программа: раздельный сбор отходов, игры, конкурсы, экологические мастер-классы. Можно будет расстаться с ненужными вещами, книгами и игрушками, и взять себе приглянувшийся предмет. Здесь же участники праздника сделают памятное фото. Гостей ждет выступление театра мод с коллекцией «Коробейники» и танцевальные флешмобы.

Совместить семейный праздник и сбор мусора предлагают вологжанам в рамках проекта «Мы — вологжане. Команда Мэра». Автор идеи Лариса Тимошенко и экологическое движение «ЭКА» организуют городское событие.

В преддверии праздника для вологжан организован конкурс рисунков «Экология родного города». Представить работы участники до 30 лет могут в четырех номинациях: «Кто для тебя ЭкоГерой?», «Мой город», «Как я помогаю природе», «Экологическая проблема». Конкурсные работы принимаются до 13 мая.