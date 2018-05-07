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Власти Якутии проводят проверку из-за загрязнения двух рек промышленными отходами
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Власти Якутии проводят проверку из-за загрязнения двух рек промышленными отходами 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Якутия Инфо
ЯКУТСК, 7 мая. /ТАСС/. Власти Якутии проверяют загрязнение промышленными угольными отходами двух рек на юге региона. Об этом сообщил ТАСС министр охраны природы региона Сахамин Афанасьев.
Ранее местные жители опубликовали в социальных сетях видео загрязненной реки, выразив обеспокоенность экологическим состоянием района при интенсивном промышленном освоении.
"Лабораторные исследования специалистов министерства выявили превышение вредных веществ на реках Дежневка и Чульман в Нерюнгринском районе. Идет проверка, будут приняты меры согласно законодательству", — рассказал Афанасьев по итогам выездного совещания в Нерюнгринском районе с участием промышленных компаний, работающих на территории района, а также надзорных органов.
Он добавил, что стороны обсудили меры по усилению экологического контроля со стороны компаний. «Безусловно, причиненный ущерб должен быть возмещен. И конечно, мы примем меры, чтобы в промышленных компаниях региона усилили экологический мониторинг», — добавил он.
По предварительным данным, причиной загрязнения рек стал сброс шахтных вод с гидротехнической системы и промплощадки ГОК «Денисовский» (принадлежит угледобывающей компании «Колмар», является резидентом территории опережающего развития «Южная Якутия»), сообщили в пресс-службе минприроды.
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