В Свердловской области выбрали еще двух региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами

На Среднем Урале завершены последние конкурсные процедуры по отбору региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Организации, получившие полномочия на осуществление работы с отходами производства и потребления, включая ТКО, определены по всем трем административно-производственным объединениям территориальной схемы — Северном с центром в Нижнем Тагиле, Западном с центром в Первоуральске и Восточном с центром в столице Среднего Урала — Екатеринбурге

В Восточной зоне, напомним, статус регионального оператора присвоен ЕМУП «Специализированная автобаза». Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО с ним было подписано еще в январе текущего года, и соответствующую коммунальную услугу потребителям оно начнет оказывать с 1 июля 2018 года.

Победителями конкурсного отбора по Северному и Западному административно-производственным объединениям 7 мая признаны общества с компании «РИФЕЙ» и «ТБО „Экосервис“ Их работа начнется с 1 ноября 2018 года.

По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, в Свердловской области ежегодно образуется около 1,7 миллиона тонн твердых коммунальных отходов. При этом большинство полигонов, на которых размещаются отходы производства и потребления, признаны несоответствующими природоохранному законодательству.

»Основной задачей региональных операторов в этой связи станет, прежде всего, формирование и развитие современной инфраструктуры — строительство соответствующих нормам сегодняшнего дня объектов утилизации, захоронения и переработки отходов, создание системы, способной снизить негативную нагрузку на окружающую среду и обеспечить максимальную экологическую безопасность для жизни и здоровья людей», — подчеркнул заместитель главы министерства Егор Свалов

Для решения поставленных целей, отметил он, региональные операторы планируют инвестировать в развитие объектов Северной административно-производственной зоны 3 миллиарда рублей, Западной — 1,5 миллиарда, Восточной — 5 миллиардов рублей.