Спасали ёжиков и деревья. Ноябрьских школьников учат беречь природу

В Ноябрьске активисты общественной организации «Содружество детских объединений „Я-МАЛ“ подвели промежуточные итоги проекта „Протяни руку природе“, который реализуют в рамках благотворительной программы СИБУРа „Формула хороших дел“.

С начала весны школьники провели 8 экологических мероприятий, — сообщается на сайте программы. Одной из наиболее масштабных стала акция „Спаси ежика!“. Экоактивисты организовали пункт сбора отработанных батареек. Всего они собрали более 300 килограммов, которые затем отправили на утилизацию. Также при активном участии детских организаций „Альтернатива“, „Рост“ и „Штурманы детства“ на акции „Спаси дерево“ им удалось собрать около 6 тонн макулатуры.

»Цель нашего проекта — воспитать в детях бережное отношение к окружающему нас миру, — рассказал руководитель Содружества детских объединений «Я-МАЛ» Олег Камакин. — Радует, что вместе с нашими воспитанниками в мероприятиях принимают участие и родители, и просто жители города. Это означает, что мы делаем действительно нужное и полезное дело».

Кроме сбора сырья для вторичной переработки, учащиеся школ города провели «Эко-квесты». В ходе игры ребята решали экологические задачи, учились вязать туристические узлы, придумывали и рисовали эко-знаки, изучали образцы почв и растений. Одним из заданий стало составление схемы переработки мусора на станции «Собирай и разделяй».

В школе №9 состоялась экологическая игра «Земля — наш общий дом». На станциях «Хранители природы», «Знатоки природы», «Хочешь помочь? Не навреди!» и «Туристическая» — дети узнали, как правильно подкармливать зимой птиц, как не навредить лесу во время турпохода и решали разные экологические задачи.

«Правильное экологическое воспитание подрастающего поколения — одно из приоритетных направлений в компании СИБУР, — отметил директор Вынгапуровского газоперерабатывающего завода Анатолий Есипов. — Проект «Протяни руку природе», который получил поддержку в рамках программы «Формула хороших дел» — это один из реальных примеров того, как можно эффективно построить такую работу».

Отметим, единую благотворительную программу СИБУРа «Формула хороших дел» запустили 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании. Её осуществляют по шести направлениям, которые охватывают наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство.