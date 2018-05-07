Для очистки Пивоварки ученые предложили снести здания на берегу реки 

Ученые предлагают убрать строения и сооружения, расположенные на прибрежной полосе Пивоварки, как источник загрязнения реки.
Как пишет Тасс, в Институте водных и экологических проблем СО РАН готовят проект стоимостью 50 млн рублей по очистке Пивоварки. По словам заведующего лабораторией водной экологии института Владимира Кириллова, на экологическую ситуацию влияют коллекторы сточных вод, свалки и строения на берегу реки. Кроме того, речь идет и о соблюдении закона о свободном доступе к водным объектам.
По словам Кириллова, городские власти проводят данные работы в рамках программы «Чистые берега России». Их стоимость — около 600 млн рублей.
Напомним, свалку на реке Пивоварке из пластиковых бутылок обнаружили местные жители в конце апреля. Спустя несколько дней свалка увеличилась. Подробнее читайте в материале АиФ-Алтай.