Ещё
Для очистки Пивоварки ученые предложили снести здания на берегу реки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для очистки Пивоварки ученые предложили снести здания на берегу реки 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Ученые предлагают убрать строения и сооружения, расположенные на прибрежной полосе Пивоварки, как источник загрязнения реки.
Как пишет Тасс, в Институте водных и экологических проблем СО РАН готовят проект стоимостью 50 млн рублей по очистке Пивоварки. По словам заведующего лабораторией водной экологии института Владимира Кириллова, на экологическую ситуацию влияют коллекторы сточных вод, свалки и строения на берегу реки. Кроме того, речь идет и о соблюдении закона о свободном доступе к водным объектам.
По словам Кириллова, городские власти проводят данные работы в рамках программы «Чистые берега России». Их стоимость — около 600 млн рублей.
Напомним, свалку на реке Пивоварке из пластиковых бутылок обнаружили местные жители в конце апреля. Спустя несколько дней свалка увеличилась. Подробнее читайте в материале АиФ-Алтай.
АиФ — Алтай: последние новости
О заваленной пластиковыми бутылками Пивоварке рассказали федеральные СМИ В барнаульском зоопарке тигру подали на завтрак снеговика с мясом Следователи назвали причину смерти мужчины, найденного на улице в Барнауле
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина534
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев178
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели291
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»178
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой976
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
16:57
Российское правительство ушло в отставку
Политика
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение