Для очистки Пивоварки ученые предложили снести здания на берегу реки

Ученые предлагают убрать строения и сооружения, расположенные на прибрежной полосе Пивоварки, как источник загрязнения реки.

Как пишет Тасс, в Институте водных и экологических проблем СО РАН готовят проект стоимостью 50 млн рублей по очистке Пивоварки. По словам заведующего лабораторией водной экологии института Владимира Кириллова, на экологическую ситуацию влияют коллекторы сточных вод, свалки и строения на берегу реки. Кроме того, речь идет и о соблюдении закона о свободном доступе к водным объектам.

По словам Кириллова, городские власти проводят данные работы в рамках программы «Чистые берега России». Их стоимость — около 600 млн рублей.