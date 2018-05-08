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В Приморье выпустили двух спасенных лесных котов
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В Приморье двух спасенных редких лесных котов выпустили после реабилитации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Приморский Сафари-парк/ Федосеев Антон
Двух спасенных в Приморье краснокнижных дальневосточных лесных котов выпустили в лес после реабилитации в Приморском сафари-парке, сообщает учреждение.
Ранее сообщалось, что в январе в Приморский сафари-парк привезли лесного кота из села Самарки Чугуевского района. Кот в общей сложности задавил в курятнике 14 кур, мастерски обходя поставленные человеком ловушки. Потом, когда на него поставили 8 капканов, зверь попался, повредив лапы. Другого лесного кота в середине февраля у дороги нашли военнослужащие, животное было ранено. На лечение кота приморцы собрали 10 тысяч рублей, а в марте его поселили в Приморском сафари-парке.
"Седьмого мая 2018 года оба лесных кота возвращены в природу в присутствии сотрудника департамента охотнадзора Приморского края", — говорится в сообщении.
Также на сайте парка опубликовано видео с выпуском зверей. Один из котов сначала не хочет выходить из клетки, но потом бросается в лес.
Дальневосточный лесной кот внесен в Красную книгу Приморского края. Хищник обитает в бассейне реки Амур, на побережье Японского моря, а также в северо-восточном и восточном Китае.
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