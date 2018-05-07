Властей Бурятии обязали ликвидировать незаконную свалку

Несанкционированная свалка располагается на земельном участке в местности «Кулугуриха».

Как стало известно, участок площадью 10 гектаров относится к категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, земли иного специального назначения». При этом зарегистрирован он на администрацию района. Несмотря на требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, на участке копились коммунальные и бытовые отходы. По мнению специалистов, это представляет чрезвычайную опасность для человека и окружающей среды, ведь для складирования мусора на объекте нет никакого специального оборудования. Дошло даже до того, что эта мусорная свалка вышла за пределы участка и дошла до земель сельскохозяйственного назначения.

В итоге прокурор обратился с исковым заявлением в суд: «о понуждении администрации района ликвидировать свалку и принять меры по организации рекультивации земель. Исковое заявление прокурора судом удовлетворено. Решение суда в законную силу пока не вступило», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры

Фото: kartasvalok.ru