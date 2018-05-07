Численность охотничьих ресурсов в зеленых зонах возьмут под контроль

В зеленых зонах могут снять запрет на осуществление некоторых видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Соответствующий законопроект Костромской областной Думы будет вынесен на обсуждение по рекомендации к принятию в первом чтении на заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 7 мая.

Сейчас в зеленых зонах запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, разработка месторождений полезных ископаемых и ведение сельского хозяйства. По мнению авторов законопроекта, такой запрет затрудняет реализацию мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов в таких зонах и мешает бороться с опасными заболеваниями.

Мерой по защите охотничьих ресурсов, предусмотренной приказом Минприроды России является изъятие особей диких животных, инфицированных заразными болезнями. Вместе с тем, регулирование численности охотничьих ресурсов направлено не только на изъятие особей диких животных инфицированных заразными болезнями, но и на поддержание их оптимальной численности в целях исключения распространения заразных болезней, что особенно актуально для зеленых зон, где наиболее вероятен контакт диких животных с домашними животными и человеком. В заболевании животных бешенством 52% приходится на диких животных, среди которых основным источником распространения болезни являются лисы.

Законопроект уточняет виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, в части возможности осуществления в зеленых зонах охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов. Принятие законопроекта позволит наиболее полно реализовывать меры по защите охотничьих ресурсов.