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Производителей пластиковой посуды хотят обложить налогом. И как вам?
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Производителей пластиковой посуды хотят обложить налогом. И как вам? 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Правительство собирается ввести экологический сбор на одноразовую посуду. Об этом заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на акции «Чистый берег». «Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи», — считает он.
Полина Вергун, председатель комитета по реформированию отрасли обращения с отходами «Опоры России»:
— Экологический сбор как явление уже существует, но для такой продукции, как одноразовая посуда, его действительно нужно увеличить в несколько раз. Необходимо вывести такие отходы в отдельную категорию, так как в последние годы мы отмечаем кратный рост числа одноразовой посуды на мусорных полигонах. Это не только одноразовые тарелки, стаканчики, вилки, ложки, но и всевозможные упаковки от полуфабрикатов, печенья и так далее, которые сегодня очень популярны. Практически 70 процентов продукции на полках магазинов упакованы в пластик, который выбрасывается сразу же после употребления пищи. Не думаю, что рост экологического сбора на одноразовую посуду как-то отразится на конечном потребителе — скорее всего, он не заметит разницы в цене, так как изменение будет незначительным. Но главная цель этой меры — заинтересовать переработчиков. Сейчас таким компаниям экономически невыгодно выбирать одноразовую посуду из общего потока отходов, потому что она небольшая по размеру и часто весит всего несколько граммов. Если же сбор вырастет — то это даст сильный стимул для развития мусороперерабатывающей отрасли и в конечном счете избавит нашу страну от еще одной экологической проблемы. В современном мире ни производители, ни потребители не смогут отказаться от пластиковой тары. Замена упаковки на более экологичную сильно ударит по конечной стоимости продукта. Единственный выход — это сортировка и переработка подобных отходов. Для этого и нужен повышенный экологический сбор на одноразовый пластик.
Анна Павлюк, координатор экологического движения «Раздельный сбор»:
— Думаю, реализация этой инициативы положительно повлияет на экологию. Но только в том случае, если будет осуществляться контроль за распределением полученных в ходе сбора средств. Необходимо, чтобы они направлялись на совершенствование технологии переработки отходов, а не на устройство новых свалок или мусоросжигательных заводов. Но одними экономическими мерами обойтись не получится. Для решения проблемы требуется повышать экологическую ответственность населения. Например, через социальную рекламу.
Роман Пукалов, эколог:
— Поддерживаю эту инициативу. Если одноразовая посуда увеличится в цене, то люди будут меньше ее использовать, а значит, и меньше мусорить.
Дмитрий Коровкин, организатор военно-патриотического туризма:
— Не вижу необходимости в дополнительных налогах. В настоящее время люди стали мусорить гораздо меньше, у них появилась гражданская сознательность. Достаточно усилить инфраструктуру. К примеру, поставить больше урн в местах повышенной посещаемости.
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