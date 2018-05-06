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Выставка «Взаимодействие человека и природы»
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Выставка «Взаимодействие человека и природы» 

Ezhikezhik.ru 5 часов назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Выставка рассказывает о том, как человек влиял на природу. Об экологических кризисах и неудачах и о том, к чему приводит взаимодействие человека и стихии.
Человек был вынужден искать новые источники пищи, на смену охоты и собирательства около 9 тысяч лет назад пришли скотоводство и земледелие, стали развиваться технологии: глиноделие, металлургия. Человеком создана особая среда обитания.
Город, помимо очевидных для человека достоинств, имеет и существенные недостатки: загрязненную воду и воздух, повышенный радиационный и электромагнитный фон, постоянный шум и перенаселенность. Современный экологический кризис отражается в первую очередь на самом человеке: он становится все больше зависимым от природных факторов.
Обо всем этом можно порассуждать в залах Дарвиновского музея.
Расписание: вторник с 10:00 до 18:00 среда с 10:00 до 18:00 четверг с 10:00 до 21:00 пятница с 10:00 до 18:00 суббота с 10:00 до 18:00 воскресенье с 10:00 до 18:00
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