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Концентрация CO2 в атмосфере достигла рекордного уровня
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Ученые зафиксировали рекордную концентрацию углекислого газа в атмосфере 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Среднемесячный уровень содержания углекислого газа в атмосфере достиг максимального значения за всю историю наблюдений, сообщили ученые из Института океанографии Скриппс Калифорнийского университета в Сан-Диего.
В апреле концентрация углекислого газа в атмосфере составляла более 410 ppm (миллионных долей. — Прим. ред.), согласно данным погодной обсерватории на Мауна-Лоа. Таким образом, с 1958 года, когда ученые Института океанографии Скриппс начали отслеживать этот показатель, содержание углекислоты выросло на 30 процентов.
В 2013 году концентрация углекислого газа впервые в истории человечества превысила отметку в 400 ppm. По оценкам ученых, в последние 800 тысяч лет этот показатель колебался, однако до промышленной революции никогда не превышал уровень в 300 ppm.
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