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10 тысяч деревьев высадят экологи в Грязовецком районе
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10 тысяч деревьев высадят экологи в Грязовецком районе 

Вологда.рф 8 часов назад
Фото: Вологда.рф
Масштабная зеленая зона появится у поселка Панфилово. Активисты экологических организаций «ЭКА» и «Родной лес» высадят 10 тысяч саженцев деревьев. Зеленые зоны Вологодчины пополнятся саженцами сосны и кедра. Присоединиться к акции 12 мая приглашают вологжан.
«Вологжанам предоставляется возможность внести личный вклад в сохранение природы — высадить лес. Впервые в истории Вологодской области добровольцы в один день высадят 10 тысяч деревьев на лесной территории!» — отмечает руководитель регионального отделения «ЭКА-Вологда», член Общественного совета города Вологды Лариса Тимошенко.
Активистов на место высадки доставят на автобусе, который отправляется 12 мая в 9 утра. Также участников экологической акции ждет организованное питание. Активистам рекомендуют выбрать соответствующую одежду и резиновые сапоги. Вологжане младше 18 лет смогут поучаствовать лишь в сопровождении взрослых.
Для участия в посадках необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону +7921-233-01-83 или электронной почте risa_vologda@mail.ru. Стоит отметить, что высадки пройдут именно в Грязовецком районе, так как эта территория больше других пострадала в урагане 2010 года. Сильный ветер повалил деревья на территории в 40 га.
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