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Приморская управляющая компания не может соблюдать свои же правила
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Приморская управляющая компания не может соблюдать свои же правила 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
В Уссурийске прокуратура потребовала устранить нарушения при обращении с отходами потреблении, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Прокуратуру Приморского края.
Уссурийская городская прокуратура провела проверку исполнения экологических и санитарных требований при обращении с отходами потребления и выявила нарушения Федерального закона и требований СанПиН в управляющий компании «Уютный мир».
К примеру, контейнерная площадка для мусора по улице Победы установлена на неправильном расстоянии от жилого дома, место на котором она находилась, не было согласованно.
По результатам проверки городским прокурором внесено представление генеральному директору ООО «Уютный мир», которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения закона устранены.
Кроме этого, в отношении должностного и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления и опасными веществами.
По итогам их рассмотрения указанные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 110 тыс. рублей.
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