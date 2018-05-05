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Провинция Чжэцзян — образцовая зона экокультурного строительства в экономическом поясе реки Янцзы
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Провинция Чжэцзян — образцовая зона экокультурного строительства в экономическом поясе реки Янцзы 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Ханчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — В сентябре 2017 года власти провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ опубликовали План развития экономического пояса реки Янцзы в провинции Чжэцзян, в котором четко обозначили главенствующие идеи — экологический приоритет и «зеленое» развитие.
С тех пор в провинции принимаются интенсивные комплексные меры по охране окружающей среды с акцентом на улучшение качества воды, воздуха и почвы, Чжэцзян ускоренными темпами превращается в образцовую провинцию чистых источников энергии.
На территории провинции создается пояс экологического и экономического развития Нанкин — Ханчжоу, реализуется платформа действий по строительству «больших парков», формируется экологически безопасная архитектоника экономического пояса реки Янцзы с «чистой водой, зеленой травой и голубым небом».
Провинция Чжэцзян служит испытательным полигоном и показательным примером экокультурного строительства для всего Китая.
Ханчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — В сентябре 2017 года власти провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ опубликовали План развития экономического пояса реки Янцзы в провинции Чжэцзян, в котором четко обозначили главенствующие идеи — экологический приоритет и «зеленое» развитие.
С тех пор в провинции принимаются интенсивные комплексные меры по охране окружающей среды с акцентом на улучшение качества воды, воздуха и почвы, Чжэцзян ускоренными темпами превращается в образцовую провинцию чистых источников энергии.
На территории провинции создается пояс экологического и экономического развития Нанкин — Ханчжоу, реализуется платформа действий по строительству «больших парков», формируется экологически безопасная архитектоника экономического пояса реки Янцзы с «чистой водой, зеленой травой и голубым небом».
Провинция Чжэцзян служит испытательным полигоном и показательным примером экокультурного строительства для всего Китая.
Ханчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — В сентябре 2017 года власти провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ опубликовали План развития экономического пояса реки Янцзы в провинции Чжэцзян, в котором четко обозначили главенствующие идеи — экологический приоритет и «зеленое» развитие.
С тех пор в провинции принимаются интенсивные комплексные меры по охране окружающей среды с акцентом на улучшение качества воды, воздуха и почвы, Чжэцзян ускоренными темпами превращается в образцовую провинцию чистых источников энергии.
На территории провинции создается пояс экологического и экономического развития Нанкин — Ханчжоу, реализуется платформа действий по строительству «больших парков», формируется экологически безопасная архитектоника экономического пояса реки Янцзы с «чистой водой, зеленой травой и голубым небом».
Провинция Чжэцзян служит испытательным полигоном и показательным примером экокультурного строительства для всего Китая.
Ханчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — В сентябре 2017 года власти провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ опубликовали План развития экономического пояса реки Янцзы в провинции Чжэцзян, в котором четко обозначили главенствующие идеи — экологический приоритет и «зеленое» развитие.
С тех пор в провинции принимаются интенсивные комплексные меры по охране окружающей среды с акцентом на улучшение качества воды, воздуха и почвы, Чжэцзян ускоренными темпами превращается в образцовую провинцию чистых источников энергии.
На территории провинции создается пояс экологического и экономического развития Нанкин — Ханчжоу, реализуется платформа действий по строительству «больших парков», формируется экологически безопасная архитектоника экономического пояса реки Янцзы с «чистой водой, зеленой травой и голубым небом».
Провинция Чжэцзян служит испытательным полигоном и показательным примером экокультурного строительства для всего Китая.
Ханчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — В сентябре 2017 года власти провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ опубликовали План развития экономического пояса реки Янцзы в провинции Чжэцзян, в котором четко обозначили главенствующие идеи — экологический приоритет и «зеленое» развитие.
С тех пор в провинции принимаются интенсивные комплексные меры по охране окружающей среды с акцентом на улучшение качества воды, воздуха и почвы, Чжэцзян ускоренными темпами превращается в образцовую провинцию чистых источников энергии.
На территории провинции создается пояс экологического и экономического развития Нанкин — Ханчжоу, реализуется платформа действий по строительству «больших парков», формируется экологически безопасная архитектоника экономического пояса реки Янцзы с «чистой водой, зеленой травой и голубым небом».
Провинция Чжэцзян служит испытательным полигоном и показательным примером экокультурного строительства для всего Китая.
Ханчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — В сентябре 2017 года власти провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ опубликовали План развития экономического пояса реки Янцзы в провинции Чжэцзян, в котором четко обозначили главенствующие идеи — экологический приоритет и «зеленое» развитие.
С тех пор в провинции принимаются интенсивные комплексные меры по охране окружающей среды с акцентом на улучшение качества воды, воздуха и почвы, Чжэцзян ускоренными темпами превращается в образцовую провинцию чистых источников энергии.
На территории провинции создается пояс экологического и экономического развития Нанкин — Ханчжоу, реализуется платформа действий по строительству «больших парков», формируется экологически безопасная архитектоника экономического пояса реки Янцзы с «чистой водой, зеленой травой и голубым небом».
Провинция Чжэцзян служит испытательным полигоном и показательным примером экокультурного строительства для всего Китая.
Ханчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — В сентябре 2017 года власти провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ опубликовали План развития экономического пояса реки Янцзы в провинции Чжэцзян, в котором четко обозначили главенствующие идеи — экологический приоритет и «зеленое» развитие.
С тех пор в провинции принимаются интенсивные комплексные меры по охране окружающей среды с акцентом на улучшение качества воды, воздуха и почвы, Чжэцзян ускоренными темпами превращается в образцовую провинцию чистых источников энергии.
На территории провинции создается пояс экологического и экономического развития Нанкин — Ханчжоу, реализуется платформа действий по строительству «больших парков», формируется экологически безопасная архитектоника экономического пояса реки Янцзы с «чистой водой, зеленой травой и голубым небом».
Провинция Чжэцзян служит испытательным полигоном и показательным примером экокультурного строительства для всего Китая.
Ханчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — В сентябре 2017 года власти провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ опубликовали План развития экономического пояса реки Янцзы в провинции Чжэцзян, в котором четко обозначили главенствующие идеи — экологический приоритет и «зеленое» развитие.
С тех пор в провинции принимаются интенсивные комплексные меры по охране окружающей среды с акцентом на улучшение качества воды, воздуха и почвы, Чжэцзян ускоренными темпами превращается в образцовую провинцию чистых источников энергии.
На территории провинции создается пояс экологического и экономического развития Нанкин — Ханчжоу, реализуется платформа действий по строительству «больших парков», формируется экологически безопасная архитектоника экономического пояса реки Янцзы с «чистой водой, зеленой травой и голубым небом».
Провинция Чжэцзян служит испытательным полигоном и показательным примером экокультурного строительства для всего Китая.
Ханчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — В сентябре 2017 года власти провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ опубликовали План развития экономического пояса реки Янцзы в провинции Чжэцзян, в котором четко обозначили главенствующие идеи — экологический приоритет и «зеленое» развитие.
С тех пор в провинции принимаются интенсивные комплексные меры по охране окружающей среды с акцентом на улучшение качества воды, воздуха и почвы, Чжэцзян ускоренными темпами превращается в образцовую провинцию чистых источников энергии.
На территории провинции создается пояс экологического и экономического развития Нанкин — Ханчжоу, реализуется платформа действий по строительству «больших парков», формируется экологически безопасная архитектоника экономического пояса реки Янцзы с «чистой водой, зеленой травой и голубым небом».
Провинция Чжэцзян служит испытательным полигоном и показательным примером экокультурного строительства для всего Китая.
Ханчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — В сентябре 2017 года власти провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ опубликовали План развития экономического пояса реки Янцзы в провинции Чжэцзян, в котором четко обозначили главенствующие идеи — экологический приоритет и «зеленое» развитие.
С тех пор в провинции принимаются интенсивные комплексные меры по охране окружающей среды с акцентом на улучшение качества воды, воздуха и почвы, Чжэцзян ускоренными темпами превращается в образцовую провинцию чистых источников энергии.
На территории провинции создается пояс экологического и экономического развития Нанкин — Ханчжоу, реализуется платформа действий по строительству «больших парков», формируется экологически безопасная архитектоника экономического пояса реки Янцзы с «чистой водой, зеленой травой и голубым небом».
Провинция Чжэцзян служит испытательным полигоном и показательным примером экокультурного строительства для всего Китая.
Ханчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — В сентябре 2017 года власти провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ опубликовали План развития экономического пояса реки Янцзы в провинции Чжэцзян, в котором четко обозначили главенствующие идеи — экологический приоритет и «зеленое» развитие.
С тех пор в провинции принимаются интенсивные комплексные меры по охране окружающей среды с акцентом на улучшение качества воды, воздуха и почвы, Чжэцзян ускоренными темпами превращается в образцовую провинцию чистых источников энергии.
На территории провинции создается пояс экологического и экономического развития Нанкин — Ханчжоу, реализуется платформа действий по строительству «больших парков», формируется экологически безопасная архитектоника экономического пояса реки Янцзы с «чистой водой, зеленой травой и голубым небом».
Провинция Чжэцзян служит испытательным полигоном и показательным примером экокультурного строительства для всего Китая.
Ханчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — В сентябре 2017 года власти провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ опубликовали План развития экономического пояса реки Янцзы в провинции Чжэцзян, в котором четко обозначили главенствующие идеи — экологический приоритет и «зеленое» развитие.
С тех пор в провинции принимаются интенсивные комплексные меры по охране окружающей среды с акцентом на улучшение качества воды, воздуха и почвы, Чжэцзян ускоренными темпами превращается в образцовую провинцию чистых источников энергии.
На территории провинции создается пояс экологического и экономического развития Нанкин — Ханчжоу, реализуется платформа действий по строительству «больших парков», формируется экологически безопасная архитектоника экономического пояса реки Янцзы с «чистой водой, зеленой травой и голубым небом».
Провинция Чжэцзян служит испытательным полигоном и показательным примером экокультурного строительства для всего Китая.
Ханчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — В сентябре 2017 года власти провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ опубликовали План развития экономического пояса реки Янцзы в провинции Чжэцзян, в котором четко обозначили главенствующие идеи — экологический приоритет и «зеленое» развитие.
С тех пор в провинции принимаются интенсивные комплексные меры по охране окружающей среды с акцентом на улучшение качества воды, воздуха и почвы, Чжэцзян ускоренными темпами превращается в образцовую провинцию чистых источников энергии.
На территории провинции создается пояс экологического и экономического развития Нанкин — Ханчжоу, реализуется платформа действий по строительству «больших парков», формируется экологически безопасная архитектоника экономического пояса реки Янцзы с «чистой водой, зеленой травой и голубым небом».
Провинция Чжэцзян служит испытательным полигоном и показательным примером экокультурного строительства для всего Китая.
Ханчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — В сентябре 2017 года власти провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ опубликовали План развития экономического пояса реки Янцзы в провинции Чжэцзян, в котором четко обозначили главенствующие идеи — экологический приоритет и «зеленое» развитие.
С тех пор в провинции принимаются интенсивные комплексные меры по охране окружающей среды с акцентом на улучшение качества воды, воздуха и почвы, Чжэцзян ускоренными темпами превращается в образцовую провинцию чистых источников энергии.
На территории провинции создается пояс экологического и экономического развития Нанкин — Ханчжоу, реализуется платформа действий по строительству «больших парков», формируется экологически безопасная архитектоника экономического пояса реки Янцзы с «чистой водой, зеленой травой и голубым небом».
Провинция Чжэцзян служит испытательным полигоном и показательным примером экокультурного строительства для всего Китая.
Ханчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — В сентябре 2017 года власти провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ опубликовали План развития экономического пояса реки Янцзы в провинции Чжэцзян, в котором четко обозначили главенствующие идеи — экологический приоритет и «зеленое» развитие.
С тех пор в провинции принимаются интенсивные комплексные меры по охране окружающей среды с акцентом на улучшение качества воды, воздуха и почвы, Чжэцзян ускоренными темпами превращается в образцовую провинцию чистых источников энергии.
На территории провинции создается пояс экологического и экономического развития Нанкин — Ханчжоу, реализуется платформа действий по строительству «больших парков», формируется экологически безопасная архитектоника экономического пояса реки Янцзы с «чистой водой, зеленой травой и голубым небом».
Провинция Чжэцзян служит испытательным полигоном и показательным примером экокультурного строительства для всего Китая.
Ханчжоу, 4 мая /Синьхуа/ — В сентябре 2017 года власти провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ опубликовали План развития экономического пояса реки Янцзы в провинции Чжэцзян, в котором четко обозначили главенствующие идеи — экологический приоритет и «зеленое» развитие.
С тех пор в провинции принимаются интенсивные комплексные меры по охране окружающей среды с акцентом на улучшение качества воды, воздуха и почвы, Чжэцзян ускоренными темпами превращается в образцовую провинцию чистых источников энергии.
На территории провинции создается пояс экологического и экономического развития Нанкин — Ханчжоу, реализуется платформа действий по строительству «больших парков», формируется экологически безопасная архитектоника экономического пояса реки Янцзы с «чистой водой, зеленой травой и голубым небом».
Провинция Чжэцзян служит испытательным полигоном и показательным примером экокультурного строительства для всего Китая.
ИА Синьхуа: последние новости
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