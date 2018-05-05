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В 2019 году может появиться экологический сбор за одноразовую посуду
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В 2019 году может появиться экологический сбор за одноразовую посуду 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Через год в нашей стране могут ввести экологический сбор на одноразовую посуду. Об этом сказал, находясь в Ленинградской области, спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Он отметил, что россияне часто приобретают одноразовые мангалы, едут с ними отдыхать и оставляют их на природе. В связи с этим нужно ввести экологический сбор с изготовителей одноразовых товаров. И сделано это будет в 2019 году, добавил Иванов.
Напомним, пластик сильно загрязняет окружающую среду и может разлагаться до 50 лет.
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