В 2019 году может появиться экологический сбор за одноразовую посуду

Через год в нашей стране могут ввести экологический сбор на одноразовую посуду. Об этом сказал, находясь в Ленинградской области , спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов

Он отметил, что россияне часто приобретают одноразовые мангалы, едут с ними отдыхать и оставляют их на природе. В связи с этим нужно ввести экологический сбор с изготовителей одноразовых товаров. И сделано это будет в 2019 году, добавил Иванов.

Напомним, пластик сильно загрязняет окружающую среду и может разлагаться до 50 лет.