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В Китае 17 госслужащих подверглись наказаниям из-за скандала с загрязнением
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В Китае 17 госслужащих подверглись наказаниям из-за скандала с загрязнением 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Чжэнчжоу, 5 мая /Синьхуа/ — 17 госслужащих в провинции Хэнань в центре Китая подверглись наказаниям из-за скандала с загрязнением. Об этом сообщили в субботу информагентству Синьхуа в управлении по делам охраны окружающей среды этой провинции.
В середине прошлого месяца разгорелся скандал с загрязнением на территории парка керамической индустрии уезда Нэйхуан. Для уточнения ситуации провинциальное управление по охране окружающей среды и комиссия КПК по проверке дисциплины города Аньян учредили совместную рабочую группу.
Согласно итогам проверки, в парке обострилась проблема с несанкционированным выбросом отходов и сбросом сточных вод. В результате чего в парке и окружающих деревнях серьезно загрязнилась подземная вода.
Заместителю ответственного секретаря правительства города Аньян, главе городского управления по делам охраны окружающей среды Го Хуцзяну, руководителю правительства уезда Нэйхуан Ван Хуэю и его заместителю Фан Хайлуну был объявлен выговор, и глава уездного управления по делам охраны окружающей среды Гань Синьсянь был освобожден от занимаемой должности. -0-
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